تزايد حركة العابرين بمعبري اشكيت وارقين بالشمالية بين السودان ومصر

تزايدت اليوم حركة العابرين بين مصر والسودان عبر “اشكيت وارقين” في ظل قرار الحكومة السودانية باغلاق جميع المعابر الحدودية وإعلان الحكومة المصرية في وقت سابق ان غداً “الخميس” هو آخر يوم لاغلاق كافة المعابر الحدودية.

وفي اطار توفيق اوضاع العالقين وصل صباح الاربعاء اكثر من 300 من السودانيين الي جانب 57 من المرحلين السودانيين الذين اوقفتهم السلطات المصرية منذ اكثر من اسبوعين بميناء السد العالي بزعم ان تاشيراتهم مزورة.

ولدى وصولهم للمعابر السودانية تم اتخاذ كافة اجراءات الرقابة الصحية والبحث الجنائي حول المرحلين لدى الاجهزة المختصة بالمعبرين .

واكدت ادارة معبر ارقين ان 18 بصاً غادرت مساء امس القاهرة في طريقها الي منفذ أرقين واشارت لوجود عدد من العالقين في البوابة المصرية.

وفي اطار عودة المصريين من البلاد غادر 265 طالبا من الطلاب المصريين بالجامعات السودانية في 9 بصات عبر أرقين الي مصر.

أما معبر اشكيت فقد شهد مغادرة 49 شاحنة الى مصر يحمل بعضها صادر السمسم.

وادي حلفا، 18-3-2020 (سونا)

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