بالفيديو.. حمدوك: بتعاون الحكومة والشعب والعالم نستطيع هزيمة وباء كورونا

أكد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك حرص الحكومة وعزمها التصدي لفيروس وباء الكورونا ، وقال : إنه بتضامن وتكاتف الحكومة والشعب السوداني والعالم أجمع نستطيع هزيمة هذا الوباء الذي يعد من أكبر الكوارث في التاريخ المعاصر .

ودعا حمدوك في بيان صحفي وجهه للشعب السوداني مساء يوم الأربعاء المواطنين لاتباع الإجراءات والإرشادات التي أصدرتها وزارة الصحة بكل جدية وصرامة، لافتا الى أن تلك الإرشادات من شأنها هزيمة المرض .

وقال حمدوك” اتخذنا من الإجراءات في الفترة السابقة ما قد يبدو فيه تضييق على المواطنين ولكن هذه الإجراءات لحمايتهم.. مردفا ” بالقول أكيد أننا نقدر تماما معاناة المواطنين في المعابر وأنه بقدر المستطاع اتخذنا من الإجراءات ما يخفف من هذه المعاناة ، وأضاف ” نحن بتكاتفنا وتعاوننا مع بعض “حكومة وشعبا سوف نهزم المرض”.

وطالب رئيس الوزراء المواطنين بإيقاف التجمعات الكبيرة في الأفراح والأتراح وقال إن إيقاف هذه العادات مؤقتا يهدف لهزيمة هذه الكارثة.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة التي بذلها الخيرون من أبناء الشعب السوداني والرأسمالية الوطنية والقطاع الخاص وشباب الثورة وكل قطاعات الشعب السوداني للتصدي لهذا الوباء ،وقال” هذا تكاتف فريد وسوف نستمر في التعاون مع الجميع لهزيمة هذا المرض الذي لن يستثني شعبا أو أمة ، ولكننا سنعمل مع بقية شعوب العالم لهزيمته.

الخرطوم 18-3-2020 (سونا)

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