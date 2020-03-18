وزير الدفاع: الامن القومي في دولتي السودان وجنوب السودان هدف استراتيجي

أكد الفريق اول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع ان السلام والاستقرار في دولتي السودان وجنوب السودان يعد سلام للإقليم كله واشار الى ان الامن القومي للبلدين هدف استراتيجي وان مصيرهما واحد ولا يتجزء

وتقدم السيد وزير الدفاع في كلمته خلال الجلسة الإجرائية لمناقشة ملف الترتيبات الامنية بين الوفد الحكومي ومسار دارفور التي عقدت الأربعاء بفندق بالم افريكا بجوبا بالشكر والتقدير لشعب وحكومة جنوب السودان بقيادة الرئيس سلفاكير لجهودهم المخلصة والحثيثة وحرصهم على تحقيق الامن والاستقرار للسودان

وهنأ شعب وحكومة جنوب السودان باستكمال اتفاقية السلام ، معبر عن سعادته بتشكيل حكومة الفترة الانتقالية ، متمنيا لها التوفيق والنجاح ليعم الامن والاستقرار والرفاهية ارجاء دولة جنوب السودان ، و عبر عن امنياته ان يشهدالعام 2020م نهاية الحرب والصراع المسلح في كل من الدولتين

كما عبر وزير الدفاع عن شكره لرئيس وأعضاء لجنة الوساطة لصبرهم ومبادراتهم المستمرة وجهودهم الصادقة مبينا انها جهود تجد الاحترام والتقدير لدي حكومة السودان والدعم والمساندة من اجل تحقيق السلام في السودان.

جوبا 18-3-2020م (موفد سونا)

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