قرار ببداية التقويم المدرسي بجميع الولايات في سبتمبر

أصدَرت وكيل وزارة التربية والتعليم تماضر الطريفي عوض الكريم، قراراً ببداية ونهاية التقويم المدرسي للعام الدراسي 2020 – 2021م بجميع الولايات، ليبدأ في 6 سبتمبر المُقبل، على أن تكون امتحانات شهادة الأساس في 3 مايو 2021م وإلى العَاشر منه، وامتحانات الشهادة الثانوية في 17 مايو 2021م وحتى الحادي والثلاثين منه.

وحَدّدَ القرار بداية الفترة الأولى من العام الدراسي المُقبل في 6 سبتمبر 2020م وحتى 17 ديسمبر 2020م، على أن تبدأ العُطلة يوم 18 ديسمبر 2020م وحتى 2 يناير 2021م.

وطبقاً للقرار، تبدأ الفترة الثانية في 3 يناير 2021م وحتى 14 مايو 2021م.

الخرطوم- ابتسام حسن

صحيفة الصيحة

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