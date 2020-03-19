تعديل وزاري مرتقب بالسودان يطال 3 وزراء

يعتزم رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، إجراء تعديل وزاري محدود يطال 3 وزارات هي “الخارجية، والطاقة والتعدين، والزراعة”وبحسب السودانى نقلاً عن موقع “العين الإخبارية”، فإن التعديل الوزاري سيكون محدوداً بالحكومة الانتقالية، مرجعاً إياه إلى وجود حالة عدم رضا من أداء بعض الوزراء وأشار إلى أن حمدوك سيجري تعديلاً وزارياً لاحقاً سيكون شاملاً عقب التوقيع على اتفاق سلام مع حركات الكفاح المسلح بجوبا.

الخرطوم كوش نيوز)

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