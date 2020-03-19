تعديل وزاري مرتقب بالسودان يطال 3 وزراء

يعتزم رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، إجراء تعديل وزاري محدود يطال 3 وزارات هي “الخارجية، والطاقة والتعدين، والزراعة”وبحسب السودانى نقلاً عن موقع “العين الإخبارية”، فإن التعديل الوزاري سيكون محدوداً بالحكومة الانتقالية، مرجعاً إياه إلى وجود حالة عدم رضا من أداء بعض الوزراء وأشار إلى أن حمدوك سيجري تعديلاً وزارياً لاحقاً سيكون شاملاً عقب التوقيع على اتفاق سلام مع حركات الكفاح المسلح بجوبا.
الخرطوم كوش نيوز)
2 تعليقان
العلة في الحكومة كلها وليس في فرد أو وزير وحده
الحكومة كلها تهمها مصالح شخصية ولا أدنى إهتمام بالمعيشة والغلاء الفاحش
وزير المالية يقاسم حميدتي والبرهان وحمدوك عائد الذهب
البدوي يقطن منذ شهور في جناح (فاخر) ببرج الفاتح إيجاره ألف دولار في اليوم الواحد
# لا لحكومة القحط والجوع
# لا لحكومة الشيوعيين والعلمانيين
# لا لحكومة الفساد والفسوق والفجور
كوز كذاب ومنافق ولا معلومة صحيحة مما ذكرت لكن ما غريبة على الكيزان أعداء الله و الوطن لا يعرفون الله ولايتبعون رسوله إنما يتبعون هوى أنفسهم الفاسدة الضالة فيكذبون ويتحرون الكذب