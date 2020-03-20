وزير الدفاع: المُحادثات تسير بثقةٍ نحو التوقيع على اتفاق سلام

أكّد وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، استعداد السودان للتعاوُن العسكري وتعزيزه مع جنوب السودان لمصلحة البلدين، وأشاد بمُستوى التعاوُن القائم بين وزارتي الدفاع في الدولتين.

والتقى عمر بوزيرة الدفاع بجنوب السودان انجلينا تيني بمكتبها في جوبا بحسب صحيفة الصيحة أمس، وقال إنّ مُحادثات السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المُسلّح بجوبا، تسير بثقة نحو التوقيع على اتفاق سلامٍ شاملٍ في الأيام القادمة، وقدم عمر الدعوة إلى انجلينا لزيارة السودان وحضور اجتماع الآلية السِّياسيَّة الأمنية المُشتركة بين البلدين في أبريل المُقبل.

من جانبها، أثنت انجلينا على الدور المحوري للسودان في تحقيق السلام بدولة جنوب السودان، وأكّدت مُواصلة العمل على تطوير وتعزيز التعاوُن المُشترك بين وزارتي الدفاع في البلدين، ونوّهت لضرورة تقوية التعاوُن المُشترك لحماية وبناء السلام في البلدين، وأعلنت قُبُول دعوة وزير الدفاع لزيارة السودان وتلبيتها خلال الشهر المقبل.

يُذكر أنّ الفريق أول ركن جمال عمر يُعتبر أول وزير دفاع تستقبله السيدة انجلينا تيني بعد تولِّيها منصبها.

الخرطوم (كوش نيوز)

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