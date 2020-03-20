كمال عمر: لجنة أديب لن تكشف عن القتلة ولو استمرت (100) عام

قطع المحامي القيادي بالمؤتمر الشعبي، كمال عمر عبد السلام، بعدم استطاعة لجنة التحقيق في فض الاعتصام، الإعلان عن النتائج ولو عقب مرور (100) عام، في وقت أعلن فيه عن فتح مكتبه لأسر شهداء فض اعتصام القيادة العامة مجاناً للدفاع عن حقوقهم عقب فشل اللجنة – بحسب قوله.

وقال عمر لمصادر: لو أظهرت لجنة التحقيق في فض الاعتصام الحقيقة، فلن يظل أحد من الموجودين على مقاعد السلطة في مكانه، وأضاف بحسب صحيفة آخر لحظة: أنا على قناعة تامة أن لجنة أديب لو ظلت (100) عام، فإنها لن تستطيع التوصل إلى القتلة الحقيقيين، لأن هناك تدخلات.

الخرطوم (كوش نيوز)

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