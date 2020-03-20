“الحكومة” ترفض إجلاء سودانيين لعدم جاهزية “الحجر الصحي”

شكا العالقون بمعبر أرقين الحدودي مع مصر من الإهمال الذي ألم بهم، وقالوا إنهم يرابطون لأكثر من (24) ساعة في الصحراء لا أكل ولا شراب، بعد رفض إجلائهم من قبل الحكومة.

وقالت إحدى العالقات “نجوان يوسف” بحسب صحيفة آخر لحظة” أمس، إنهم تفاجأوا بإغلاق المعابر، بعد أن فتحت لإجلاء السودانيين، وأضافت أن العالقين في المعبر ألف شخص سوداني، وأشارت إلى أن الحكومة رفضت استقبالهم بحجة أن الحجر الصحي غير جاهز.

وأوضحت “نجوان” أن المسؤولين يتهربون منهم، في وقت يحاول المصريون إيجاد حلول لهم، وأفادت بأنهم اتصلوا بسفير السودان بالقاهرة، فرد عليهم بأن الأمر ليس بيدهم، وأضافت أن من بين العالقين مرضى وأصحاب حاجات خاصة، لا يستطيعون تحمل كل هذا التماطل في الإجلاء.

الخرطوم (كوش نيوز)

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