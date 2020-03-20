التجمع الاتحادي: المكون العسكري يعتزم تقسام السلطة مع النظام البائد

قال التجمع الإتحادي إن المكون العسكري بمجلس السيادة يعتزم ودوائر داخل مجلس الوزراء تعتزم تقاسم السلطة مع مكونات النظام البائد.

وطبقًا لبيان للتجمع اليوم ” الجمعة” بحسب موقع السوداني، أشار إلى أن هناك عزم على السير في طريق مساومة مزعومة مع مختلف القوى الإسلاموية ومكونات النظام البائد تهدف لتعطيل عملية التفكيك وبرر ذلك بانه إستهداف مباشر لعمل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد فضلاً عن توفير الحماية والملاذات الآمنة لرموز النظام البائد المطلوبة للعدالة.

وكشف التجمع عن اتخاذ الأطراف المشار إليها قرارات في غاية الخطورة من وراء ظهر مؤسسات قوى الحرية والتغيير وعبر إغراء أفراد وإستخدامهم كبيادق لشق الصف الثوري، بالإضافة لصنع دائرة محدودة العدد وذات توجه سياسي معروف واعتمادها كحكومة موازية لحكومة الثورة، فضلاً عن السعي لإستقطاب بعض المكونات الثورية من أجل إضعاف قوى الحرية والتغيير وخلق تحالف جديد يشمل الموالين للنظام البائد وقوى الثورة المضادة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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