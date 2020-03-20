السودان يعلن تسجيل إصابة ثانية مؤكدة بفايروس كورونا في الخرطوم

أعلن مصدر بوزارة الصحة الاتحادية السودانية يوم الجمعة عن تسجيل إصابة ثانية مؤكدة بفايروس كورونا في الخرطوم.

وكشف المصدر لوكالة السودان للأنباء أن المصاب مواطن أجنبي في الأربعينات من العمر يعمل في منظمة دولية، مشيرا إلى أنه وأعضاء أسرته يتلقون الرعاية الصحية اللازمة تحت إشراف وزارة الصحة.

وكتب القيادي مبارك أردول يوم الجمعة بحسب ما نقل عنه محرر النيلين (عاجل الشفاء للأخ الكبير والصديق ديفيد بيزلي- المدير العام لبرنامج الغذاء العالمي، بعد ان اصيب بفايروس كرونا، قد عمل الصديق بيزلي في الأيام الماضية كثيرا من أجل مساعدتنا للوصول لسلام وبناء الثقة بين طرفي الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح، وعمل جاهدا أيضا على فك العزلة وحصار التسعة سنوات لمناطق سيطرة حركات الكفاح المسلح وإيصال المعونات الإنسانية إليهم، لعب بيزلي دورا كبيرا في إنجاح زيارة رئيس الوزراء الي كاودا، تمنياتنا له بأن يشفي ويعود مجددا بنفس روحه الناصحة والمرحة من أجل مواصلة جهوده.

اخر لقاء بيننا كان في فندق السلام روتانا قبل سفره الي يابوس بالنيل الأزرق قال لي ونحن معا بخصوص تعيينك في المعادن يجب أن نحميك من نفسك فالنفس اكثر ميلا في هذا المجال الي ارتكاب الأخطاء. كن قوي دييف وسنهزم الطاعون)، وأرفق مبارك أردول الصورة أعلاه مع منشوره.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

شارك الموضوع :



