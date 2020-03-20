الحراك الشعبي الموحد يكشف مصير مسيرة معاش الناس المقرر لها السبت بالخرطوم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحراك الشعبي الموحد (حشد)

بيان للشعب

المواطنون الشرفاء:

لقد قررنا في الحراك الشعبي الموحد قيام مسيرة معاش قبل إعلان الطوارئ الصحية الصادر عن مجلس الأمن والدفاع بمجلس السيادة الإنتقالي ، وتقرر للمسيرة تاريخ السبت 21 مارس 2020 ، فظلت لجان الحراك تعمل بناء على ما تم التوافق عليه مسبقا ..

طالعنا إعلان وزير الصحة مساء الجمعة عن حالة جديدة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا ، وتابعنا كذلك إستمرار إجلاء السودانيين بالخارج برا وجوا وبحرا وتحديد مقرات للحجر الصحي ، مع إعلان ولاية الخرطوم بحظر كافة أشكال التجمعات والحشود الجماهيرية ..

إزاء هذه المستجدات عقد الحراك الشعبي الموحد إجتماعا طارئا مساء اليوم قرر فيه الإستجابة لقرار الطوارئ وإلغاء موكب الغد ، معلنا تقديره لجهود وزارة الصحة متمنيا لكافة مواطنينا السلامة ..

المواطنون الشرفاء:

إن الحراك الشعبي إذ يعلن إلغاء مسيرة معاش الناس فإنه يتخذ موقفا أخلاقيا يتسق مع مبادئه ، لكنه يؤكد على موقفه الثابت من التحالف الحاكم ، كما يؤكد أن خياره هو التصعيد الشعبي الذي سيكون خطوة من خطوات إنهاء هذا المحاصصة الجائرة ..

المواطنون الشرفاء :

إن مساعي الحراك الشعبي الموحد لن تتوقف حتى تحقق هدفها بإنهاء التردي الاقتصادي ، والإنحياز الجائر الذي تمارسه الحكومة ضد الفئات الضعيفة في الهوامش الجغرافية والإقتصادية ..

كذلك ستظل مساعي الحراك ممتدة لفرض قضايا الوحدة الوطنية كأولويات سياسية ، ولوقف سياسة التبعية للمحاور الاقليمية ، ولمجابهة التوجه الليبرالي للحكومة والذي يصادم معتقدات المجتمع السوداني ، ورفضنا لهذا التوجه نابع من رفضنا لتمكين الشلليات التي أختطفت ثورة الشعب وحادت بها عن أهدافها ..

المواطنون الشرفاء:

إن مطالب الموكب ستظل مرفوعة حتى وإن تم إلغاؤه ، ومطالبنا هي تعبيد الطريق نحو الوطن المنشود ، هذا الطريق يمر عبر إسقاط الوثيقة الدستورية وتشكيل حكومة تسيير مهام وطنية غير حزبية ، ليتشارك كل السودانيين فى رسم مسار الإنتقال الديمقراطي المفضي إلى حرية مستحقة وسلام دائم وعدالة تنتصف للجميع ..

الحراك الشعبي الموحد (حشد)

شارك الموضوع :



