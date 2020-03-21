محمد عصمت: مجموعات داخل التحالف الحاكم تقوده كل يوم من فشل

أقر القيادي بقوى الحرية والتغيير ورئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت بوجود مجموعات داخل قوى التغيير تقود التحالف الحاكم كل يوم من فشل إلى فشل، وأن ذات المجموعات هي التي كانت تقود الحرية والتغيير على مدى شهور ، وقال عصمت في حوار مع ( الجريدة ) ينشر لاحقاً: نحن في الاتحادي الموحد ندعو إلى تصحيح مسار الحرية والتغيير لجهة أنها انحرفت عن تحقيق أهداف الثورة، لذلك حتما علينا تصحيح هذا المسار ، كما ندعو إلى إعادة هيلكتها، وزاد: إذ كنا نحن نتحدث عن التغيير والحرية نحن نحتاج إلى تغيير داخل هياكل الحرية والتغيير مؤكداً بأن مسار التغيير داخل التحالف يسير بقوة ويجد كثير من المساندين له كل يوم لجهة أن هذه الضغوط اثمرت بالاتفاق على قيام مؤتمر دولي لكل مكونات الحرية والتغيير.

الخرطوم : أحمد جبارة

صحيفة الجريدة

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