الوساطة الجنوبية لسلام السودان تعلن تقليص اعداد المشاركين في التفاوض بسبب جائحة كورونا

أعلنت الوساطة الجنوبية لسلام السودان بجوبا تقليص اعداد المشاركين في التفاوض بسبب الإجراءات الإحترازية ضد جائحة كورونا والإبقاء على المفاوضين الرئيسين والوسطاء الأساسيين فقط.

وقالت الوساطة إنه سيتم تقليص السكرتارية وستغير ترتيبات الجلوس في قاعة الإجتماعات وطريقة تنوير الإعلام.

ويذكر أن دولة جنوب السودان كانت قد أصدرت توجيهات تتعلق بالإجراءت الإحترازية للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا المستجد وألغت بموجبها الفعاليات والتجمعات وإغلقت المدارس والجامعات.الا ان الوساطة أكدت إستمرار التفاوض في هذا الوقت الحرج وفقا لموجهات تراعي تلك الإجراءات الإحترازية.

جوبا ٢١-٣-٢٠٢٠م(موفد سونا)

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