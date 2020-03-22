الجيش يغلق الطرق المؤدية للقيادة العامة على خلفية اعلان حشد التظاهر

أغلقت القوات المسلحة أمس الطرق المؤدية للقيادة العامة وشهدت شوارع الخرطوم انتشاراً كثيفاً للأجهزة الأمنية، تحوطاً للمسيرة التي أعلن عنها الحراك الذي أطلق على نفسه الحشد الشعبي الموحد ( حشد) قبل أن يعلن تراجعه عن ذلك استجابة لاعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد بسبب كورونا.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن د. عامر محمد الحسن في تصريحات صحفية أمس، إن اغلاق شارع يتعلق بخطة تأمين من قبل لجنة أمن ولاية الخرطوم.

وأردف: (هناك دعوات لتعبير فى شكل مسيرة تحتاج لتدابير أمنية احترازية وهو ماظهر مشاهد بالشارع من انتشار لكل مراقب).

وأوضح الناطق الرسمي أن الأمر ليس بالجديد على القوات المسلحة في اطار تأمين حرم القيادة العامة.

الخرطوم / شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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