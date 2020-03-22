غموض يكتنف الأوضاع داخل “الحرية والتغيير”

قال الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف أن تحديات الفترة الانتقالية لا مجال لعبورها إلا بوحدة قوى الثورة والتغيير، ونفى ما يتداول عن خروج أي من مكونات الحرية والتغيير من التحالف، في إشارة إلى ما أثير بوسائل التواصل الاجتماعي عن خروج “نداء السودان” من التحالف.

واكتنف الغموض الأوضاع داخل تحالف الحرية والتغيير.

وقال يوسف بحسب صحيفة السوداني، في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “لا صحة إطلاقاً لما يتم تداوله حو خروج أي مكونات عن مكونات الحرية والتغيير عن التحالف”، مشيراً أن للمرحلة الانتقالية صعاباً وتحديات عديدة لا معبر منها إلا بالوحدة حول أهداف الثورة وغاياتها، مؤكداً تمسكهم به ودعوتهم إليه.

الخرطوم (كوش نيوز)

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