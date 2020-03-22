مناوي يشن هجوماً لاذعاً على “قوى الحرية والتغيير”

شن رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، هجوماً لاذعاً على قوى الحرية والتغيير، وقال إن (قحت) تدعي أنهم يمثلون 60% من السودان، مشيراً إلى أن ذلك ليس صحيحاً، وأضاف: لا يوجد شيء اسمه “قوى إعلان الحرية والتغيير” بمعزل عن الجبهة الثورية.
وزاد مناوي: إلا إذا كانت قوى إعلان الحرية والتغيير جناح الخرطوم، وأضاف أن فهم (قحت) لقضايا السودان ضيق جداً، وأن السودان عندهم من (الجيلي إلى جبل أولياء).
وقال مناوي بحسب صحيفة الصيحة، نحن نتفاوض في جوبا مع الحكومة الموجودة وفق الدستورية، ولكن دائماً نرى “تطفلاً” من جانب (قحت) في المفاوضات داخل الغرف، ولكن لا بأس فليأتوا حتى يروا ويعرفوا ما هو التفاوض.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 تعليق
والله ياالبنرشجي راح ليك الدرب..اقعد اتجرر كدا لحد مانطردكم من البلد دي.البلد دي مابتحكما ولا تحلم اجعل سقف لامنياتك واعرف انت مين.عايزين تطردو الجلابة مش؟ التفاوض معاكم مامنو رجا لانكم لا تنشدون السلام الدولة السودانية الانت عايز تطرد اهلها هم عايشين هنا منذ الاف السنين قبل ان يفتح الله عليكم وتغادرو الادغال الكنتو عايشين فيها مع القرود السودانيين هم من احتووكم وادخلوكم في مجتمعاتهم النقية المتسامحة ولا توجد بقعة في السودان الا ولكم وجود فيها.وبحقدكم الدفين اردتم ادخال الفتنة والتفرقة في مجتمعاتنا.اذهبوا غير ماسوف عليكم ايها الاشرار المعذبون بعقدة الدونية.