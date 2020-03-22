البروفيسور تاور : لم تسجل حالات جديدة للإصابة بكورونا

عقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية الخاصة بمجابهة جائحة كورونا اجتماعها الثامن بالقصر الجمهوري مساء اليوم، برئاسة الفريق ركن ابراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي، وبحضور جميع أعضاء اللجنة ، حيث وقفت اللجنة على آخر التطورات بشان الوباء في البلاد.

وأكد البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة ،في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أنه لم ترد أي حالات جديدة للإصابة بفايروس كرونا بجميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن اللجنة استمعت خلال اجتماع اليوم ،إلى تقرير مفصل من الجهات المختصة حول الوضع الصحي بالبلاد. وأضاف تاور أن اللجنة وقفت خلال الاجتماع على مدى جاهزية المرافق الصحية المخصصة لاحتواء جائحة كرونا، كما اطلعت على التدابير الخاصة بالتزام المواطنين في التعامل مع الموجهات الصادرة من وزارة الصحة فيما يلي الجوانب الوقائية من الفايروس خاصة التجمعات، واشار تاور في هذا الصدد إلى أن عدم وعى كثير من المواطنين بمخاطر التجمعات يشكل خطورة على صحة المجتمع.

ودعا سيادته المواطنين إلى تجنب التكدس والتجمعات غير الضرورية، موضحا أن قرار إغلاق المدارس والجامعات تم اتخاذه بسبب المخاطر التي يمكن ان تشكلها التجمعات، وقال إن القرار يجب الا يفهم على أنه عطلة مثل أي عطلة عادية وإنما صدر لظروف طارئة واستثنائية يمكن ان تشكل خطورة على الصحة العامة في السودان.

ونوه سيادته إلى أن جائحة كرونا تنطوي على مفاجآت غير سارة، مشيرا في ذلك إلى بعض الدول التي قفزت فيها حالات الإصابة بكرونا بصورة مفاجئة وتطورت من حالات قليلة إلى حالات يمكن ان تكون بالمئات. وشدد عضو مجلس السيادة البروفيسور تاور على ضرورة الالتزام الصارم بالموجهات الصادرة من وزارة الصحة والخاصة بأماكن التجمعات، مشيرا إلى ضرورة قفل صالات الافراح وتجنب إقامة المناسبات العامة وتجنب التجمهر، داعيا إلى أخذ هذا الامر بما يستحق من جدية وأخذ العبرة من تجارب الدول حولنا.

ودعا تاور المواطنين لاستدعاء قيم التكافل والنفير في مواجهة هذه الجائحة من خلال معاونة الكوادر الطبية ولجان الأحياء. وأشاد عضو مجلس السيادة في هذا الصدد بمبادرات كثير من الشباب ولجان المقاومة ورجال الأعمال واهل الخير والتزام قادة الطرق الصوفية بالتوجيهات الصادرة من الجهات الصحية بإلغاء الاحتفالات بالمناسبات الدينية.

سونا

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