الناطق بإسم السيادي ينفي وقوع خلاف بين حميدتي والبوشي

نفي الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان حدوث خلاف بين نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو والمهندسة ولاء عصام البوشي وزيرة الشباب والرياضة .

واكد عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان عدم حدوث الخلاف قائلا: “هذا الحديث غير حقيقي”.

ونشرت وزيرة الشباب والرياضة علي حسابها في الفيس بوك: ” كما اوضح الاستاذ فيصل محمد صالح ، لا صحة لما تم تداوله، ستكثر حرب الشائعات . لكن دعونا لا نلتفت إليها، لنتوحد جميعا لمجابهة الأزمات التي تمر بها البلاد”.

وكان الناطق الرسمى باسم الحكومة الانتقالية الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الاعلام قد اصدر بيانا توضيحيا السبت نفي فيه خبر الخلاف المزعوم والذي اوردته بعض المواقع الألكترونية .

ووصف الاستاذ فيصل الخبر بأنه “كاذب ومختلق من الاساس”، مشيرا الى ان آخر اجتماع مشترك عقد بين المجلسين وقوى الحرية والتغيير كان الاجتماع الاستثنائي الذي عقد بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال السيد رئيس الوزراء.

وتأسف الأستاذ فيصل من تناقل بعض المواقع الكترونية وبعض الصحافيين لمثل هذه الاخبار الكاذبة وتسميم الاجواء فى وقت تتوجه فيه كل مؤسسات الدولة نحو هدف واحد وهو مواجهة وباء الكورونا وسبل الوقاية لبلادنا وشعبنا منه.

سونا

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