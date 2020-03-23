السودان يحظر دخول الأجانب القادمين من دول موبوءة

منعت الإدارة العامة للجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، دخول الأجانب القادمين من دول موبوءة للسودان، في إطار التحوطات التي تقوم بها البلاد تحسبا لمنع دخول فيروس كورونا.

وأشار مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة بالانابة اللواء شرطة عبدالله آدم أحمد ابوسن “للمكتب الصحفى للشرطة”، إلى أن الأجانب الحاصلين على تأشيرة خروج وعودة للبلاد سوف يسمح لهم بالدخول بتأشيراتهم تلك متى ما زالت أسباب منع الدخول حتى عند انتهاء فترة سريان تلك التأشيرات ودون غرامات إن حدث تجاوز لفترة سريان الإقامة بالنسبة لحاصل التاشيرة.

وأوضح أن القرار شمل منع دخول الأجانب القادمين والعابرين من الدول الموبوءة.

الخرطوم: آيات فضل

صحيفة السوداني

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