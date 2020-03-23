قرار مرتقب بمنح إجازة للعاملين بالدولة للحد من جائحة ” كورونا”

علمت (المصادر) ان اللجنة العليا للطوارئ بالبلاد تدرس خيار اعطاء العاملين بالدولة اجازة عن العمل لمدة اسبوعين استكمالًا للإجراءات الوقائية الاحترازية للحد من انتشار جائحة (كورونا كوفيد 19). ويستثنى من هذا القرار كبار الموظفين بالوزارات والفنيين، والكوادر الصحية والقوات الأمنية.

وقال مصدر مسؤول للصحيفة أنه يجري كذلك دراسة خيار تعلق الرحلات السفرية الداخلية بين المدن سواء كان ذلك عبر الطيران او البصات السياحية والحافلات والقطارات والسيارات الخاصة، باستثناء ماموريات الجهات الحكومية، والرحلات المرتبطة بالحالات الضرورية والانسانية، وذلك وفق تصاديق صادرة من وزارة الداخلية.

صحيفة السوداني

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