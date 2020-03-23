يعقد مجلس الأمن والدفاع ظهر اليوم (الاثنين) اجتماعاً طارئاً بحسب اليوم التالى لاستعراض موقف البلاد من جائحة (كورونا) وتحسس الوضع الصحي والترتيبات الجارية لمكافحة العدوى. وعلمت (اليوم التالي) أن المجلس سيبحث أمر فرض متدرج للتجوال في البلاد، وصولاً إلى الحظر الكامل . كما تقرر إنشاء الصندوق القومي لمكافحة (كورونا)، وعلى صعيد متصل سيوجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي، خطاباً للأمة السودانية اليوم، يعلن فيه الترتيبات الجارية لتأمين البلاد من فايروس (كورونا). الخرطوم
( كوش نيوز )
اتجاه قوى لفرض حظر التجوال والبرهان يخاطب الشعب اليوم
يعقد مجلس الأمن والدفاع ظهر اليوم (الاثنين) اجتماعاً طارئاً بحسب اليوم التالى لاستعراض موقف البلاد من جائحة (كورونا) وتحسس الوضع الصحي والترتيبات الجارية لمكافحة العدوى. وعلمت (اليوم التالي) أن المجلس سيبحث أمر فرض متدرج للتجوال في البلاد، وصولاً إلى الحظر الكامل . كما تقرر إنشاء الصندوق القومي لمكافحة (كورونا)، وعلى صعيد متصل سيوجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي، خطاباً للأمة السودانية اليوم، يعلن فيه الترتيبات الجارية لتأمين البلاد من فايروس (كورونا). الخرطوم
2 تعليقان
انا ادعم وبشدة قرار حظر التجوال لأن السودانيين ما بفهموا ولا حيعملوا حسابهم الا بالطريقة دي وياريت في السريع العاجل لانو الخطر وشيييييك…..ربنا يحفظ السودان من كل وباء
يعني طوارئ وقومه وقعده وصرف لسلام التمرد….
وطوارئ وقومه وقعده لهلع كرونا المصنوع شيوعيا وربما من كل الأطراف ف الحكم…
اين طوارئ وقومه وقعده معاش الناس
اين طوارئ وقومه وقعده ضرب محاربه دين الله….
اين طوارئ وقومه وقعده طلب حمدوك احتلال السودان
اين طوارئ وقومه وقعده كشف مسرحيه اغتيال فشلووك وشركه الفاخر للنهب المصلح ..و مجاذر الكفاءات واحلالها بالكفوات…واين طوارئ محاربه الدياثه والفجور والدعاره والخمور …وووووووووو…
خذلتنا يا مجلس يا عسكري
كان أملنا فيك كبير
وكنا نقاتل من اجلك وعشان أمن بلادنا
لكن القادم غير مبشر
وسكوتك الطويل غير مبشر
اللهم ولي علينا الخيار