حظر التجوال بعد الكشف عن 17 حالة اشتباه بـ”كورونا”

أصدر مجلس الأمن والدفاع ممثلا في اللجنة العليا للطوارئ الصحية و السلامة بيانا أعلن فيه حظر التجوال من الثامنة مساء و حتى السادسة صباحا ابتداء من يوم غد الثلاثاء، كما أعلن إيقاف الباصات السفرية من وإلى الولايات اعتبارا من السادسة مساء يوم الخميس المقبل الموافق 26 مارس.

ووجه البيان، الذي تلاه عضو مجلس السيادة بروفيسور صديق تاور مساء اليوم، المواطنين للالتزام بالإرشادات الصحية والموجهات التي تصدر من اللجنة تباعا.

وفيما يلي تورد (سونا) نص بيان اللجنة العليا للطوارئ الصحية

1ـ بناء على متابعة انتشار فايروس (كورونا 19) المستجد وجداول مستويات التعامل مع انتشار المرض فقد ظلت وزارة الصحة ترصد حالات الإصابة بالفايروس بالسودان والتي تمثلت في الآتي:

أ/ مصاب سوداني توفي إلى رحمة مولاه.

ب/ أجنبي تأكد بعد الفحص إصابته بالفايروس.

ج/ هناك عدد (17) حالة اشتباه تحت المراقبة والمتابعة.

2ـ مواطنينا الأعزاء نعلم جميعا بأنه لا يوجد علاج لهذا الوباء ولا لقاح ولا تطعيم والعلاج الوحيد هو منع التجمعات والالتزام بالبقاء بالمنازل.

3ـ عليه نعلن الآتي:

أ/ حظر التجوال في جميع مدن السودان من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 24 مارس 2020م.

ب/ إيقاف البصات السفرية السياحية من وإلى ولايات السودان المختلفة اعتبارا من يوم الخميس 26 مارس 2020م الساعة السادسة مساء.

4ـ على المواطنين الكرام الالتزام بالإرشادات الصحية والأمنية والتي تصدر على مدار الساعة من كافة الأجهزة الإعلامية.

سونا

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