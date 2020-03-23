نص كلمة الفريق البرهان للأمة السودانية حول أزمة جائحة كورونا

نص الكلمة التي وجهها الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي للأمة السودانية مساء الإثنين بالقصر الجمهوري :

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

المواطنون الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ظللنا نراقب الأزمة العالمية الراهنة المتمثلة في تفشي وباء كورونا الفتاك الذي يوجب علينا جميعاً الوعي الكامل بالاحتياطات الوقائية ، ويوجب تضافر الجهود الرسمية والشعبية للحفاظ على شعبنا وبلادنا الحبيبة .

ابناء بلادنا ، ادعوكم جميعاً رجالاً ونساءً ، شيباً وشباباً بالتحلي باعلى درجات المسؤولية وبث ثقافة الوعي بين الجميع للخروج من هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها العالم أجمع .

من هنا لزاماً علينا ان نبتعد جميعاً عن التعامل العفوي بمختلف انواعه والالتزام الصارم بكافة الارشادات الصحية والوقائية والأمنية المصاحبة التي تحد من انتشار العدوى ، لأن ظروفنا الاقتصادية والصحية لا تتحمل اي تبعات لانتشار هذا المرض القاتل .

في هذا الصدد لابد من الأشادة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة ممثلة في مؤسساتها الرسمية والشعبية ومنظماته الطوعية والمواطنين ورأس المال الوطني الذين ساهموا جميعاً وظلوا يساهمون في منع انتشار هذا الوباء العضال ، على ضوء ذلك نعلن عن انشاء صندوق قومي لدعم مجابهة مخاطر هذه الأزمة وهو مفتوح لكل ابناء السودان بالداخل والخارج للاسهام في تحقيق اهدافه ، ووضع كل امكانيات الدولة تحت تصرف اللجنة المختصة ، ووضع كل امكانيات القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى تحت تصرف هذه اللجنة ،،، حفظ الله شعبنا وبلادنا ، وعاجل الشفاء لجميع المرضى بمختلف بقاع الأرض.

سونا

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