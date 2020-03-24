وزارة الصحة تقر بهروب بعض القادمين من الخارج من الحجر الصحي الخاص كورونا

أقرت اللجنة العليا للطوارئ لإدارة أزمة كورونا أمس ، هروب بعض المواطنين القادمين من خارج البلاد، دون الخضوع لقيود الحجر الصحي والكشف اللازم، وأكدت في الوقت ذاته عدم تسجيل أية اصابة جديدة بكورونا.

وقال عضو مجلس السيادة، صديق تاور، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع اللجنة، الراتب بالقصر الرئاسي بالخرطوم “هناك بعض المواطنين القادمين من خارج البلاد تسربوا دون الخضوع لقيود الحجر الصحي والكشف اللازم ولم يتركوا عناوينهم .

وأشار إلى أن وزارة الصحة تسعى لمعرفة أماكن تواجدهم ودائرة حركتهم حتى تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحمايتهم وحماية من خالطوهم، وتابع (لم تسجل أية إصابة جديدة بفايروس كورونا في السودان).

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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