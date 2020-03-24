العالقون بمعبر أرقين يهددون بالإضراب عن الطعام

هدد العالقون بمعبر أرقين بمنطقة السباعية بالقرب من اسوان بالاضراب عن الطعام ونوهوا إلى أن عدد البصات ٢٣ بصاً تحمل على متن كل منها ما بين ٤٠ إلى ٤٥ شخصاً من بينهم نساء ومرضى وأطفال.

وقال “أحد العالقين” عبد الرحمن أبو الحسن لـ”الجريدة” بأن القنصل رفض مقابلتهم بحجة إغلاق المعابر وأكد أن العودة إلى القاهرة خيار صعب بالنسبة للعالقين، واشتكى من استمرار معاناتهم في الحصول على الاكل والشرب، وأردف: ما يصل إلينا من المصريين مساعدات بسيطة و السلطات المصرية قامت بارجاع بعض النساء والمرضى للقاهرة وناشد الحكومة السودانية السماح لهم بالدخول للبلاد أو إلى السودان او توفير الطعام والشرب لهم وأعلن موافقتهم على الحجر الصحي.

الخرطوم / شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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