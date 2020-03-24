الضي يتسلم تقرير حصر ممتلكات حزب المؤتمر الوطني بالنيل الابيض

تسلم دكتور يوسف ادم الضي وزير الحكم الاتحادي المشرف على ولاية النيل الأبيض اليوم بمباني وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بربك من مولانا مصدق الصافي محمد احمد رئيس لجنة تصفية و حصر ممتلكات حزب المؤتمر الوطني بالولاية والاتحادات المنضوية تحت لوائه تسلم التقرير الخاص بحصر ممتلكات الحزب من سيارات ودور وأراضي واثاثات .

وشملت الممتلكات اثنين وعشرين سياره وتسع دور للمؤتمر الوطني علي مستوي المحليات التسع بالإضافة لعدد من الأراضي الاستثمارية .

وأشاد الضي بالجهود التي ظلت تبذلها اللجنة في حصر ومتابعة الممتلكات المتعلقة بحزب المؤتمر الوطني بالولاية مؤكدا أن لجنة إزالة التمكين التي تم تكوينها مؤخرا بالولاية ستباشر مهام هذه اللجنة لاستكمال الاستجوابات والتحقيقات الخاصة بالواجهات الحزبية للنظام البائد بالولاية والتي لم تخضع لعمليات محاسبة ومراجعة .

من جهته اشار مولانا مصدق الصافي رئيس لجنة حصر وتصفية ممتلكات حزب المؤتمر الوطني بالولاية الى أن اللجنة استطاعت أن تؤدي الدور المنوط بها في حصر وتصفية ممتلكات حزب المؤتمر الوطني بالولاية من خلال متابعتها الميدانية بالمحليات المختلفة مبينا ان اللجنة وضعت يدها على كافة اصول الحزب والاتحادات التابعة له والحسابات الخاصة بتلك المؤسسات ..

سونا

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