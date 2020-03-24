تحديد مواعيد جديدة للعمل في ظل حظر التجوال المعلن في السودان

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ أن العمل في جميع أجهزة الدولة سيبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، و ذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٥م وحتى إشعار آخر؛ وذلك لتسهيل وصول العاملين الذين تتطلب طبيعة مهامهم التواجد بوزاراتهم ووحداتهم في الزمن المناسب.

وقالت الأمانة العامة إن القرار يأتي في إطار التوجيهات الاحترازية التي صدرت لمجابهة فيروس كورونا، والتحسب الصحي له وتقليل عدد العاملين بكافة مرافق الدولة، وحصره في الفئات التي تتطلب مهامهم ضرورة تواجدهم بمواقع العمل، وبناءً على قرار حظر التجوال بالبلاد .

الخرطوم 24-03-2020م (سونا)

شارك الموضوع :



