تشييع جثمان وزير الدفاع الواحدة ظهرا بمقابر فاروق

يصل اليوم جثمان الفقيد الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع من عاصمة دولة جنوب السودان مدينة جوبا التى توفى بها فجر اليوم وسيشيع الجثمان الى مقابر فاروق بالخرطوم عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم.
وكان وزير الدفاع متواجدا بجوبا مترأسا ملف الترتيبات الامنية فى مفاوضات السلام الجارية هناك .
سونا
1 تعليق
نسأل الله تعالى له الرحمة.
كلام غريب يعني تصفية حسابات أو انتقام ولا موت طبيعي و نعلم بأن الموت بيد الله تعالى وحده و لكن نريد معرفة التفاصي
البلد تحت ال المهدي و الميرغني و الملحدين و البعثيين و الجمهوريين لن نحصد الا الخراب و القتل و المجاعة و الدمار