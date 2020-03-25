تشييع جثمان وزير الدفاع الواحدة ظهرا بمقابر فاروق

يصل اليوم جثمان الفقيد الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع من عاصمة دولة جنوب السودان مدينة جوبا التى توفى بها فجر اليوم وسيشيع الجثمان الى مقابر فاروق بالخرطوم عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم.

وكان وزير الدفاع متواجدا بجوبا مترأسا ملف الترتيبات الامنية فى مفاوضات السلام الجارية هناك .

سونا

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