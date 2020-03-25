وفد المفاوضات ينعى وزير الدفاع ويعلق المفاوضات لمدة اسبوع

ينعى فريق التفاوض الحكومي بأحر التعازي وصادق المواساة للشعب السوداني وقواته المسلحة وفاة الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع ورئيس فريق الترتيبات الأمنية في مفاوضات السلام الجارية بمدينة جوبا إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء أداء واجبه المقدس.

وقرر الوفد تعليق المفاوضات لمدة أسبوع ابتداءً من اليوم.

وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان:-

جمهورية السودان.

وفد الحكومة الانتقالية لمفاوضات السلام.

بيان مهم:

بسم الله الرحمن الرحيم

“مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا” صدق الله العظيم بصادق آيات الحزن والأسى أنقل للشعب السوداني نبأ وفاة الفريق أول ركن/ جمال الدين عمر وزير الدفاع ورئيس فريق الترتيبات الأمنية في مفاوضات السلام الجارية بمدينة جوبا؛ والذي وافته المنية في تمام الساعة الثانية والنصف صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠م بجوبا إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء أداء واجبه المقدس. باسم فريق التفاوض الحكومي أنقل أحر التعازي وصادق المواساة للشعب السوداني وقواته المسلحة وأسرته الكريمة.

نسأل الله لفقيدنا الرحمة والمغفرة وأن يرقده مرقد صدق مع الصديقين والشهداء. بناءً على هذا الفقد المحزن تقرر تعليق المفاوضات لمدة أسبوع ابتداءً من اليوم.

(إنا لله وإنا إليه راجعون) محمد حسن عثمان التعايشي

الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض

سونا

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