القضاة يدخلون في اضراب شامل في السودان احتجاجا على الاعتداء على زميلهم في محطة وقود

دخل القضاة بكافة درجاتهم فى اضراب عن العمل ابتداءً من ظهر الاربعاء وحتى اشعار آخر احتجاجاً على تعرض قاض مقيم بمحكمة الفاو بولاية القضارف مساء الثلاثاء لاعتداء من قوة تتبع للقوات المسلحة بقيادة ضابطين برتبة ملازم وعدد من الافراد.

وقال مولانا د.اسماعيل ادريس اسماعيل قاضى المحكمة العامة والمشرف على العلاقات العامة والاعلام بالسلطة القضائية ل(سونا) ان الاعتداء تم اثناء وجود القاضى بمحطة وقود الفاو لتعبئة بنزين بسيارته التابعة للسلطة القضائية وتم اعتراضه من قبل الضابطين ومنعه من ذلك رغم توضيحه لهم انه قاضى وتابع للسلطة القضائية وكذلك السيارة الا انهما اعتديا عليه بالضرب المبرح

وقال ان القاضي المعتدى عليه قام فتح بلاغ فى مواجهة المعتدين .

الخرطوم 25-3-2020م(سونا)

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