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سياسية

مفرح يوجه بإقامة صلاة الجمعة غدا خارج قاعات المساجد





واصلت اللجنة العليا للطوارئ الصحية اجتماعاتها اليوم بالقصر الجمهوري، في إطار استعدادات الدولة لمواجهة فايروس كورونا.

ووجه وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أئمة المساجد والدعاة والمصلين بإقامة صلاة الجمعة ليوم غد خارج قاعات الصلاة بالمسجد باعتبار أنها تتزامن مع أخطر مراحل نمو وتطور الفيروس واعتبار أن فرش المسجد من أكثر أسباب انتقال الفيروس عبر التنفس.

ووجه وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأئمة بتقصير وقت الخطبة والصلاة وجعلها في حدود عشر دقائق أو أقل منعا للازدحام وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين وغسلهما بالصابون عند الخروج إلى المسجد.

سونا

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  1 |

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سودانى وافتخر | Posted on مارس 26th, 2020

الزول دا اصلا مامحترم عشان الناس تحترم راية
خلية يشوف الكنايس وين وعاملة شنو هو بعيد من الدين اصلا
قال كفاءات قال


 