فيديو.. وزيرة الهجرة المصرية: إصابات بفيروس «كورونا» بين الطلاب العائدين من السودان

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه تم عزل بعض الطلاب العائدين من السودان في مستشفى الحميات بعد التأكد من إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد.

وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على صدى البلد، أنه يتم تنظيم رحلات لكل الدول التي يوجد فيها مصريين عالقين وفقا للقوائم التي ترد للوزارة.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه يتم البحث عن أي حلول لعودة المصريين في الدول التي ترفض سلطاتها استقبال طائرات نظرا للظروف التي يمر بها العالم.

وتابعت أنه يتم إرسال رسالة طمأنة للمواطنين العالقين في الخارج والذي يوجد ما يحول دون عودتهم في الوقت الحالي، ويتم دعوتهم للالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدول الموجودين فيها .

وأكدت أن هناك طائرة يومية تأتي من الكويت حتى يوم 31 من الشهر الجاري لعودة العالقين هناك على أن تكون الأولوية للعالقين.

وأردفت أنه يتم الاطمئنان على سلامة المواطنين العائدين من الدول التي تشهد تفشي لفيروس كورونا، من خلال فحص تقوم به وزارة الصحة، لافتة إلى أن وزارة الصحة مدت العزل إلى 28 يوم داخل المنزل للتيقن من سلامة المواطنين وخلوهم من كورونا.

المصري اليوم

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