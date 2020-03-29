أديب: سأستقيل إذا فُرض علي وقت لإعلان نتائج فض الاعتصام

لوح رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام نبيل أديب بتقديم استقالته إذا فرض عليه وقت محدد لإعلان النتائج، مؤكداً عدم وجود موعد محدد لتقديم نتائج التحقيق حول مجزرة فض الاعتصام.

وأكد أديب لـ«القدس العربي» أن اتهام «الدعم السريع» سيكون على مستوى الأفراد الذين تثبت مشاركتهم، وكشف عن استماع اللجنة لـ(3) آلاف شاهد، مشيراً إلى امتلاكه (1400) فيديو جار التأكد من مصداقيتها.

صحيفة السوداني

شارك الموضوع :



