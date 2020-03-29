البرهان يشيد بالدور الصيني في دعم دول العالم لمكافحة كورونا

أشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة لدى لقائه الأحد بالقيادة العامة ماشين مين سفير الصين بالسودان، بالدور الصيني الكبير في تقديم الدعم لدول العالم التي أصابها وباء كورونا.

كما أشاد باهتمام الحكومة الصينية بالطلبة السودانيين بمدينة ووهان عند بداية انتشار المرض وتسهيل إخلائهم لدولة الإمارات العربية حيث أن الأخيرة قامت بالحجر الصحي والرعاية الطبية المطلوبة طيلة استضافتها لهؤلاء الطلاب ولا غرابة في ذلك التعاون الإماراتي نسبة لأصالة معدن قيادتها .

ودعا سيادته خلال اللقاء إلى مواصلة التطوير والارتقاء بالعلاقات السودانية الصينية التاريخية في كافة المجالات وشكر الدعم الصيني الأخير لمكافحة فيروس كورونا .

من جانبه، أكد السفير ماشين على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين ومواصلة الدعم لجهود السودان في مكافحة فيروس كورونا .

الخرطوم 29-3-2020 (سونا)

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