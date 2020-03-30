بعضهم عاد للقاهرة.. العالقون بالسباعية يدخلون في اضراب عن الطعام

أعلن المواطنون السودانيون العالقون بمنطقة السباعية في الاراضي المصرية، الدخول في إضراب عن الطعام من ليل امس “الأحد”، بعد قرار اللجنة الفنية المختصة مساء “السبت” بعدم فتح المعابر لاستقبالهم.

وابلغ عالقون (باج نيوز)، بامتعاضهم مما اسموه عدم سعي الحكومة أبدا في تجهيز أماكن ايواء وحجر صحي لهم داخل السودان، رغم انتظارهم لاكثر من أثني عشر يوما في منطقة السباعية ريفي أسوان.

وفي سياق متصل، تمكن بعض العالقين من الوصول الى العاصمة المصرية القاهرة لترتيب اوضاعهم بعد نفاد مصروفاتهم، وبعضهم وصل الى أسوان، وهنالك تكفلت القنصلية السودانية في اسوان باسكانهم.

ويتواجد حوالي (700) شخص أو يزيد في منطقة السباعية لأكثر من أثني عشر يوما، بعد أن منعتهم السلطات المصرية من الوصول لمعبر ارقين في طريق عودتهم الى السودان بناء على توجيهات من السلطات السودانية، فيما كان المعبر مفتوحا حتى لحظة وصول المسافرين لمنطقه السباعية، ليتفاجأوا بقرار الإغلاق من جانب السلطات السودانية بناء على تقديرات اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

الخرطوم: باج نيوز

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