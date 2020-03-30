عبد الحي: حذف (البسملة) من أوراق الامتحانات (حرب على الله)

اعتبر الداعية المثير للجدل عبد الحي يوسف، حذف وزارة التربية والتعليم (البسملة) من أوراق وامتحانات هذا العام، حرباً على الله وإثارة للفتنة الدينية بين طوائف الشعب.

وقال عبد الحي خلال حديث له بقناة “طيبة” بحسب صحيفة آخر لحظة، إن الحكومة تتعمد إهمال القضايا المهمة وتعمل على شغل الناس في دينهم بإثارة قضايا جانبية ليغضوا الطرف عن الأمور الملحة والضرورية، مشيراً إلى أن الحكومة لم تترك لهم فرصة ليأخذوا تصرفها على محمل حسن، لجهة أن من يتذرعون بأن حذف (البسملة) أمر محمود، لأن الأوراق في النهاية تُرمى في سلة المهملات، يقفون عاجزين أمام تفسير، تحركات موازية لمدير المناهج بتقليل آيات القرآن الكريم والمظاهر الدينية في المناهج. وأضاف: (بالنسبة لنا الرؤية واضحة، هذه الحكومة لم تأت لحل مشاكل الناس.

وإنما جاءت لأمرين اثنين، أولهما الحرب على دين الله عز وجل، في مظاهِر شتى لا تخطئها العين، الأمر الثاني هو شغل الناس بالقضايا الجانبية وغض الطرف عن الأمور الملحة والضرورية).

الخرطوم: (كوش نيوز)

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