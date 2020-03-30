تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية السودانية لأجل غير مسمى

أعلن وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين التوم تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام إلى أجل غير مسمى وذلك تقديراً للظروف الصحية التي تمر بها البلاد .

وعبر الوزير في منبر (سونا) الإثنين عن عميق اعتذاره لكل الطلاب الممتحنين الذي يزيد عددهم عن 500 ألف طالب وطالبة ولأسرهم عن هذا التأجيل الذي أملته الظروف التي تمر بها البلاد كما دول العالم اجمع، مشيراً إلى أن هذا القرار اتخذ بكل شجاعة كما كان الحال في تحديد الموعد السابق للامتحانات.

وقال الوزير إن الوضع الحالي الذي يطبق فيه حظر التجوال و منع السفر بين الولايات وحظر التجمعات كما أن حركة الطيران موقوفة بين الدول كلها ظروف تهدف إلى تجنب انتقال المرض وأن تنظيم الامتحانات يحتاج إلى مراكز للامتحانات أقل عدد فيها سيكون 100 فرد وأن هناك 400 مركز امتحان وعدد 14 مركزاً خارج السودان ، كما أنه لابد وترحيل الامتحانات للولايات وخارج السودان وهي كلها عمليات تحتاج إلى أيدٍ عاملة وهو أمر لا تسمح به الظروف الحالية .

وأضاف الوزير أنه لابد من الاخذ في الاعتبار كل صغيرة وكبيرة، مضيفا بالقول “إننا في الوزارة مسئولون وعلينا تحمل المسئولية تجاه طلابنا وأسرهم”، مناشدا كل الطلاب الذين ثابروا واجتهدوا بعدم الشعور بالخذلان .

من جانبه أشار وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح إلى أن تحديد موعد امتحانات الشهادة الثانوية الجديد سيكون قبل فترة كافية حتى يتمكن الطلاب من مراجعة دروسهم والتركيز للامتحانات، مشيرا إلى أن الموعد سوف لن يكون مفاجئا للطلاب وأسرهم.

وأشاد وزير التربية بكل الذين اعدوا للامتحانات في كل المراحل خلال الفترة الماضية.

الخرطوم 30-3-2020 (سونا)

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