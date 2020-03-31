المؤتمر الشعبي يتهم الحكومة الانتقالية بـ”الفساد” ويطالبها بالاستقامة

اتهم المؤتمر الشعبي الحكومة الانتقالية بـ” ممارسة الفساد ” وانصراف عن مشاكل الشعب من خبز ومواصلات ووقود ، وطالبها بـ”الاستقامة” وهدد باتخاذ خطوات جديدة حال لم تستقيم .

ووجه القيادي بالمؤتمر الشعبي المحامي كمال عمر خلال مؤتمر صحفي بدار حزبه امس انتقادات حادة للنائب العام تاج السر الحبر ، ان مكتبه يدار عبر ماوصفه بـ”صغار المحاميين” الذين يتعبون لقوى الحرية والتغيير .

ووصف عمر البلاغات ضد قيادات حزبه بـ” الكسيحة وولدت ميتة” نتيجة لاعتمادها على مادة في قانون 1983 ، مبيناً ان جريمة الانقلاب سقطت بالتقادم ، واضاف الغرض منها محاكمة الفكر الاسلامي ،واتهم بعض الاحزاب بانها تعمل في دوائر استخباراتية اقليمية لا تريد الاسلام في الحكم، وقطع بان حزبه لن يقبل بـ”قاضي ترزي” ولن يرضي بمحاكم خاصة.

ووصف الوثيقة الدستورية بأنها اتفاق سياسي ،لانها صدرت بموجب أمر من المجلس العسكري ،وتستمد قوتها من “العساكر “وقال انها تسمي في النهج الدستوري بعد الانقلابات “دستور المنحة” وليست دستور الثورة ، مبيناً ان الحركات المسلحة ليست جزءاً منها دستور الانجليز في الحكم الذاتي قدم ضمانات اكثر من هذه الوثيقة . وقال ان السودان الآن في “ورطة” فيما يتعلق بالوضع الدستوري ، مبيناً ان قيادة المؤتمر الشعبي بدأت في اتصالات مع محامون كبار ، استطرد قائلا”نريد ان تكون المحاكمة محاكمة ل “قوى الحرية والتغيير” التي لاتمثل الشعب السوداني .

ومن جانبه كشف القيادي بالمؤتمر الشعبي ابوبكر عبد الرازق عن توجيه المؤتمر الشعبي لقياداته المحبوسين بعدم الادلاء بافادات لان لجنة تاج السر لجنة سياسية ، وعضويها سياسيين ، وتابع تاج السر الحبر شيوعي ، احمد النور الحلا مؤتمر وطني ، وعبد القادر البدوي اتحادي .

واتهم تاج السر الحبر بالانتماء للدولة العميقة لانه مستشار لشركة النيل الكبرى بموافقة جهاز الامن والمخابرات .

ووجه رسالة للنائب العام بان الوقفة الاحتجاجية بانها”اول الغيث” وبداية التصعيد ، وهدد باللجوء للمواكب والمسيرات ،

وقال ان البلاد ” لا يوجد بها قانون او حكومة ” لان الحكومة انصرفت عن قضايا الناس من مواصلات وخبز وغيره ، وبدأت تفسد فساداً كبير .

وطالب الحكومة و مجلس الوزراء والمجلس السيادي بالاستقامة وقال ان لم يتم سنعبر لمرحلة جديدة ،للمحافطة على حنقنا في الحرية والسلام .

الخرطوم : حمد الطاهر

صحيفة الجريدة

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