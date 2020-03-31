الخرطوم: قرار بمنع بيع العبوات البلاستيكية أقل من (1) لتر

أصدر وزير الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم المكلف أبوبكر محمد نور المحجوب، قراراً يقضي بتنظيم وبيع العبوات البلاستيكية لسنة 2020م.

ووجه القرار بمنع كل الجهات المنتجة للعبوات البلاستيكية أقل من (1) لتر من بيعها لأي جهة إلا وفق تصديق من غرفة الادوية ومستحضرات التجميل باتحاد الغرف الصناعية.

وجاء القرار الوزاري استناداً على حالة الطوارئ الصحية بالبلاد للحد من انتشار جائحة (كورونا)، وفي إطار تنظيم العبوات المستخدمة في تعبئة المعقمات والمطهرات.

وطالب القرار المصانع المنتجة للعبوات التقيد بتحديد أسعار هذه المنتجات وذلك بالاتفاق مع اتحاد الغرف الصناعية ووزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم.

ودعا المنظمات الطوعية وأصحاب المبادرات الشعبية إلى الحصول على تصديق وموافقة وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ولاية الخرطوم.

صحيفة الجريدة

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