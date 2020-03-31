الكشف عن تخطيط لتهريب نافع من كوبر

كشفت مصادر موثوقة عن فشل محاولة هروب مساعد رئيس الجمهورية الأسبق نافع علي نافع، القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول من سجن كوبر قبل ثلاثة أسابيع، عقب وصول معلومات من الاستخبارات العسكرية لسلطات السجن تفيد بتخطيط لهروب المتهم.

وأبلغت مصادر أمس، بأن إدارة السجن رفضت السماح لنافع بالمشاركة في عزاء “خالته”، بسبب طلب الإذن المخصص لإقامة العزاء، والذي ذكر فيه أن العزاء يقام بضاحية الرياض في الخرطوم، لكن الأسرة قالت إن العزاء في “أم ضريوة” شمال بحري.

وكشفت المصادر عن تجمهر نحو (400) شخص من أقرباء نافع أمام مباني سجن كوبر لتعزية نافع فور خروجه، إلا أن سلطات السجن تراجعت عن قرارها ورفضت مشاركة نافع العزاء بعد تغيير مكانه.

ووفقاً للمصادر، شددت إدارة سجن كوبر على إجراءات طلب الإذونات، ومنعت أي زيارة لأسر المتهمين بخلاف المتعلقة بالأكل والشرب، بجانب المتعلقة بتلقي العلاج في المستشفيات، وقالت المصادر إنه تم إخلاء كل المعتقلين من المستشفيات باستثناء الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج الذي يتلقى العلاج بمستشفى دار العلاج.

وبحسب صحيفة الصيحة، واصلت اللجنة المكلفة بالتحقيق في بلاغ انقلاب 1989م، إجراءات التحري والتحقيق مع المتهمين في البلاغ، وكشفت مصادر أن عضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ العميد فيصل أبو صالح طريح الفراش، ما دفع رئيس اللجنة سيف اليزل محمد سري والمقرر أحمد الحلا للذهاب إليه في منزله بأم درمان لإجراء التحقيق معه حول البلاغ.

الخرطوم (كوش نيوز)

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