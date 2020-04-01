بومبيو يبحث مع حمدوك الوضع في السودان

بحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الوضع في السودان، مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الأربعاء، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس في بيان.

وخلال الاتصال، أكد الوزير بومبيو ورئيس الوزراء حمدوك، على أهمية تحقيق انتقال ديمقراطي ناجح في السودان، والمضي قدما في تعيين المجلس التشريعي الانتقالي وحكام مدنيين للولايات.

وتعتبر هاتان القضيتان من النقاط الأساسية العالقة في الوثيقة الدستورية، التي تم التوقيع عليها في أغسطس الماضي، وبموجبها تم تشكيل مجلسين للسيادة والوزراء يقودان البلاد لفترة انتقالية تمتد لنحو ثلاث سنوات.

وكرر الوزير بومبيو دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين وجهودها لبناء سلام دائم في السودان.

وواصل الزعيمان المناقشات بشأن المبادئ والمتطلبات القانونية، للنظر في رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، بحسب البيان.

ويقبع السودان في قائمة العقوبات الاميركية منذ تسعينيات القرن الماضي، ورغم إلغاء الشق الاقتصادي منها تدريجيا في عهدي الرئيسين باراك أوباما ودونالد ترامب، إلا أن الجزء المتعلق بالإرهاب لا يزال قائما.

وتناول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في حديثهما وباء كورونا الفيروسي الذي يجتاح العالم، والتعاون الأميركي السوداني لمكافحته.

ويرأس حمدوك حكومة تكنوقراط تعمل بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجماعات المدنية والجيش، مدته 39 شهرا، جرى إبرامه بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل.

الحرة

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