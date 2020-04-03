قوى إعلان الحرية والتغيير تعلن دعمها لقرارات لجنة إزالة التمكين

اعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير دعمها الكامل للقرارات والإجراءات والتدابير التى أعلنتها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال والتي تلخص جهود تفكيك البنية المؤسسية والإقتصادية لدولة التمكين

وثمنت فى بيان صحفي صادر عن اللجنة الاعلامية لقوى الحرية والتغيير عاليآ المجهودات والقرارات المصيرية للجنة إزالة التمكين منذ تأسيسها، مؤكدة ان تلك القرارات تأتي في إطار تفكيك دولة التمكين والفساد التي قام عليها كامل البنيان الفكري والسياسي والأخلاقي للنظام السابق، والتي تقف حجر عثرة أمام إستكمال مهام بناء دولتنا المدنية المنشودة.

ونوهت الى ان القرارات تأتي قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لإعتصام جماهير الشعب السوداني وفعالياته الوطنية أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العام الماضي.

سونا

شارك الموضوع :



