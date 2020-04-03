عابدون: مداهمة مطاعم مخالفة للحظر

داهمت قوة من الشرطة والقوات المسلحة بحضور والي الخرطوم الفريق الركن احمد عابدون حماد خلال طوافه على نقاط مراقبة حظر التجوال عدداً من المطاعم المخالفة لقرارات ايقاف عمل المطاعم بعد سريان حظر التجوال ضمن الاجراءات الاحترازية تحسبا لوباء كورونا.

وتم اغلاق عدد من المطاعم السياحية وفقا لقانون السياحة ومخالفتهم لقرارات الحظر الاتحادية والولائية وتقع هذه المطاعم في شارع المشتل بالرياض وتقاطع شارع ١١٧ بالرياض ونهاية شارع الستين وشارع المطار.

ودونت تحتها بلاغات وهي بلاغ بالرقم ١٠١٣ تحت المادة ١٠١/٧٤ ق. ج

عدد المتهمين (١٧) متهم

تمت محاكمة (٤) بالغرامة (١٠٠٠٠) جنيه

تمت محاكمة (٣) بالغرامة (٥٠٠٠) جنيه

وتم شطب الاتهام فى مواجهة (٣) متهمين

والافراج عن (٧) بالضمان العادى لتقديمهم لجلسة يوم الأحد القادم أمام

القاضى اشرف عبد المجيد بالاضافة الى بلاغ رقم (١٠١٤) تحت المادة ١٠١/٧٤ ق. ج

عدد المتهمين (١٥) تمت محاكمة (٧) بالغرامة (١٠٠٠) جنيه

وشطب الاتهام فى مواجهة (٨) أمام القاضى عمر عبد الحميد

كما تم تدوين بلاغ بالرقم 74/101ق.ج عدد المتهمين فيه (40) متهما تمت محاكمة عدد (9) متهم بالغرامة .

سونا

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