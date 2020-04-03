وزارة الطاقة والتعدين تطلق حملة لتعقيم (70) سوق للتعدين

أطلقت وزارة الطاقة والتعدين قطاع التعدين حملة للوقاية من فايروس كورونا والتي تشمل أكثر من (70) سوق للتعدين التقليدي المنتشرة بأكثر من (14) ولاية إلي جانب توزيع كمامات ومعقمات لكل العاملين في التعدين التقليدي والذين يصل عددهم لأكثر من مليون شخص في كل ارجاء السودان.

وأوضح مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي عبدالله شم في تصريحات صحفية اليوم أن الحملة التي يقف عليها وزير الطاقة والتعدين ووكيل قطاع التعدين بالوزارة ومدير الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية وادارة البيئة والسلامة والمسؤولية المجتمعية ستكون بالتنسيق مع حكومات الولايات والمبادرات الشبابية بمناطق التعدين، وأكد شم أن الحملة تشمل المعدنين الموجودين بالآبار وخطوط الإنتاج.

في السياق أكد مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية نهر النيل د. أسامة الماحي في تصريح صحفي على تصافر الجهود للتصدي لجائحة كورونا بمناطق وأسواق التعدين التقليدي، داعيا خلال الاجتماع المشترك مع دائرة الصحة بولاية نهر النيل إلى بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على سلامة المعدنين والعمل على مكافحة الوباء والحد من إنتشاره.

سونا

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