التجمع :تضرر 8 الف سائق بسبب منع السفر للولايات

اشتكى تجمع سائقي الشاحنات واللواري والبصات السفرية من تضرر ٨ الف من سائقى البصات على خلفية منع البصات السفر إلى الولايات ووصف رئيس تجمع اللواري والشاحنات و البصات السفرية السر حسن لـ(الجريدة) أمس القرار بالمجحف لاستثناء المركبات الصغيرة والملاكي من منع السفر الى الولايات ولفت إلى تضرر أصحاب المحلات من كافتريات والتي تطل على الشوارع وارد ف نحن كسائقين نعمل بنظام الحافز وليس لدينا مرتبات وأضاف لم نتلق اي دعم خلال فترة المنع.

وكشف عن مخاطبتهم وزيرة العمل لينا الشيخ لتطبيق قانون ٧٦ ومواده التي نتضمن شروط خدمة البصات السفرية والناقلات ونوه الى أنه تم تكوين لجان من قبل وزارة العمل والموارد واستدرك قائلا لم تحسم القضية حتى الان وعاد ليقول اذا كانت الإشكالية في منع البصات السفرية بسبب التكييف لأنه ينقل العدوى كان يجب اصدار قرار إيقاف التكييف تحسبا لأي مرض افضل من قطع الأرزاق وتابع اذا استمرت قرار المنع فسنموت من الجوع.

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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