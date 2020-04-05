(300) عنصر من جهاز المخابرات لتأمين حصاد القمح

دفع جهاز المخابرات العامة بأكثر من ثلاثمائة من عناصره المتخصصة في أنشطة الأمن الاقتصادي والزراعي لتأمين عمليات حصاد القمح في كل من الجزيرة, حلفا الجديدة، النيل الأبيض، نهر النيل، سنار و الشمالية ومشروع الرهد الزراعي.

وقال الماطق الرسمي باسم جهاز المخابرات العامة الشاذلي حامد المادح في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) أمس، إن هذه القوات تعمل للحد من عمليات التهريب والمضاربة في عملية الشراء بجانب متابعة عمليات النقل والترحيل والتخزين في المواعين المخصصة لذلك كما تضطلع بإحكام التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في تأمين عملية الحصاد والمساهمة في حل المشكلات التي قد تطرأ خاصة فيما يتصل بشح الوقود وقلة الحاصدات ومواعين التخزين.

صحيفة السوداني

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