الدعم السريع سيقوم بتوصيل الطعام الى المواطنيين في منازلهم وحجر مناطق ومدن بأكملها حال استفحال كورونا

لدى إفتتاحه لمركز العزل الصحي لقوات الدعم السريع

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة : المركز سيكون تحت تصرف وزارة الصحة لخدمة المواطنين حال تفاقم الوباء في البلاد

إفتتح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي ، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو مركز العزل الصحي لقوات الدعم السريع بمحلية كرري بسعة 200سرير مجهزة بكامل معداتها الطبية لمجابهة جائحة كورونا .

وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإستعداد التام لتجهيز 1000 سرير اضافي في حالة تفاقم الوباء وجعلها تحت تصرف وزارة الصحة الإتحاية لخدمة جميع المواطنيين .

ووجه النائب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الدائرة الطبية لقوات الدعم السريع بالعمل على تنفيذ عمليات التعقيم والرش والتوعية لأفراد القوات وعامة المواطنيين مؤكداً الى انه في حال إستفحال الأمر ستكون على القوات أدوار اضافية في توصيل الطعام الى المواطنيين في منازلهم وحجر مناطق ومدن بأكملها ، سائلاً الله الا تصل البلاد الى تلك المراحل منوهاً الى اهمية تدريب وتجهيز القوات نفسياً حتى تقوم بدورها كاملاً في مجابهة الوباء .

ودعا سيادته جميع المواطنيين الى ضرورة الإلتزام بموجهات ومحاذير وزارة الصحة حول مخاطر إنتشار ومكافحة الوباء مشدداً على ضرورة تجنب بعض العادات السودانية مثل التجمع في المناسبات الإجتماعية والأكل والشرب في اناء مشترك او اي سلوك اخر يتعارض مع محاذير انتشار المرض . ووجه رسالة خاصة لكبار السن بالبقاء في المنازل واتباع نظام غذائي يرفع من مناعة الجسم ضد الوباء .

وحيا النائب الأول مجهودات الكوادر الطبية وقال انهم يعملون في ظروف صعبة وإمكانيات محدودة واصفاً إياهم بالجيش الأبيض وخط الدفاع الأول لمحاربة وباء كورونا ، مؤكداً مساندتهم والوقوف معهم في هذا الظرف المعقد ووقف ملقياً التحية العسكرية لجميع الأطباء والعاملين في الحقل الصحي لدورهم الكبير في محاربة الوباء .

ودعا سيادته رجال الأعمال والخييرين وكافة المواطنيين على اهمية التكاتف فيما بينهم ومساندة الشرائح الضعيفة واصحاب الدخل المحدود خاصة والبلاد تمر بظروف اقتصادية ضاغطة في ظل تعطيل الأعمال وفق موجهات اللجنة العليا لطوارئ كورونا

وذكر ان وباء كورونا اصاب حتى الآن حوالي اكثر من مليون شخص وحصد الآف الأرواح حول العالم .

الخرطوم 5-4-2020: قوات الدعم السريع – الإعلام الإلكتروني

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