خمسون مليونا جملة مساهمات القومة للسودان

اوضح الموقع الالكتروني لمبادرة الحملة الشعبية للبناء والتعمير التي اطلقها دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء اوضحت ان جملة التبرعات للمساهمين من داخل البلاد قد بلغت حتى الساعة 9:40 من مساء الأحد خمسين مليون جنيه .

الجدير بالذكر ان دكتور حمدوك قد أطلق تلك المبادرة مساء يوم الخميس، وذلك بغرض توجيه الموارد لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، تحت شعار “القومة للسودان”

وقد وجدت المبادرة استجابة واسعة من كل قطاعات الشعب السوداني وباعداد كبيرة من المواطين لنيل شرف المساهمة في تلك المبادرة الشعبية.

سونا

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