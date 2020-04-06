مظاهرات محدودة وسط الخرطوم في ذكرى ثورة 6 أبريل

شهدت منطقة وسط الخرطوم اختناقات مرورية شديدة سببت الكثير من المتاعب للمواطنين واضطر العاملون في منطقة وسط العاصمة للسير مسافات طويلة على أقدامهم.

وكانت السلطات الأمنية والجيش قد أغلقت العديد من الطرق الرئيسية المؤدية للقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية وسط العاصمة تحسبا لاندلاع تظاهرات في ذكرى السادس من أبريل وهو اليوم الذي بدأ فيه الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش العام الماضي وانتهى بإسقاط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وقد شهدت بعض مناطق وسط الخرطوم مظاهرات محدودة نظمها شباب إحياءً لذكرى ثورة السادس من أبريل التي أطاحت بالبشير العام الماضي وأسقطت المشير جعفر النميري في نفس اليوم عام 1985.

وقد أصدرت العديد من الأحزاب والتجمعات السياسية السودانية بيانات حيت فيها ذكرى الثورة، فيما دعا تجمع المهنيين الذي قاد الثورة العام الماضي لعدم التظاهر بسبب الظروف الاستثنائية التي تسود البلاد والعالم نتيجة لجائحة كرونا.

سونا

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