بالفيديو.. شو تايم: الحرية والتغيير وتجمع المهنيين أنتم اكعب ما أوجدته الأرض وأوسخ من الكيزان

إتهم يوم الإثنين، الناشط الاعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي ابراهيم شو تايم تجمع المهنيين وقوى الحرية بمحاولة إغتياله عبر عدة محاولات سابقة فاشلة وأنه عرف عدوه الحقيقي وهم الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين.

وعبر مقطع الفيديو المرفق الذي شاهدته كوش نيوز قال شو تايم أنه أول من أظهر تجمع المهنيين في العالم عبر بث فعالياته على فيسبوك إلا أن أول فيديو تم إزالته عبر بعض مشرفي الصفحة بتحريض تجمع المهنيين وقال شو تايم (أنا إكتشفت حقيقة، أنتم أعفن من أوجدته الأرض).

وأضاف شو تايم (حقيقي الحرية والتغيير وتجمع المهنيين أوسخ من الكيزان، كما قالت أم الشهيد كشة، وأنتم اكعب ما أوجدته الأرض، أنتم ناس أنانيين وحاقدين، وقلبكم عفن ووسخان، تركتم تحقيق السلام وجريتم على المناصب والأموال، وسيأتي يوم بلكم).

وأضاف ابراهيم شو تايم (أنا أخر زول وقف ضدكم بعد أن نط منكم محمد ناجي الأصم، وأنا من حقي أنط، وبسبب الحقد لديكم لن تتقدموا وقلبكم غير نضيف).

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



